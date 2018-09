Flambieren, Tranchieren und Tartar

Tamara Haab erwischte einen schlechten Start. Während der Schnupperlehre im Zürcher Zunfthaus zur Zimmerleute meinte die Lehrmeisterin am Ende der Schnupperlehre: «Du bist viel zu schüchtern!» Vier Jahre später steht eine selbstbewusste junge Frau im Saal des Zunfthauses.

Haab ist in Pfäffikon aufgewachsen und lebt noch immer dort. Sie arbeitet weiterhin im Zunfthaus zur Zimmerleuten. Mit 5,4 hat sie im Kanton Zürich eine der besten Abschlussnoten als Restaurationsfachmann/frau EFZ erreicht. Nur 12 Restaurationsfachleute konnten sich für die Berufsmeisterschaften qualifizieren. Ihre damalige Lehrmeisterin, Marie-Therese Müller, ist heute enorm stolz auf sie.

«Du bist viel zu schüchtern!»

Marie-Therese Müller, Lehrmeisterin Zunfthaus zur Zimmerleuten

Tamara Haab bereitet sich nun akribisch auf die Prüfung an den SwissSkills vor. Mit dem Coach wiederholt sie das Flambieren, Tranchieren und die Zubereitung von Tartar. Auf die Frage, ob sie sich einen Sieg vorstellen könne, meint sie: «Ja, eigentlich schon.» Entscheidend seien aber Tagesform und Glück. Zudem sei die Konkurrenz sehr stark.

Das sind die Swiss Skills



Rund tausend junge Talente aus 75 Berufen messen sich vom 12. bis 16. September an den zentralen Berufsmeisterschaften in Bern. Im Messe- und Ausstellungsgelände Bernexpo werden gemäss Veranstalter über 120‘000 Besucher erwartet. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen je nach Berufszweig die Schweiz an den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2019 in Russland vertreten.



Die jungen Berufsleute messen sich in altehrwürdigen Berufen wie Hufschmied, Spengler und Winzer. In eher moderneren Berufen präsentieren sich Mediamatiker oder ICT-Fachleute. Alleine aus dem Kanton Zürich treten 70 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an. Die Gewinner und Gewinnerinnen dürfen sich dabei aber nicht nur auf die Goldmedaillen freuen. Gemäss Roland Hirsbrunner, Pressesprecher der SwissSkills, habe eine Studie gezeigt, dass ein Sieg an den Berufsmeisterschaften für einen Karriereschub sorgt.



Liveübertragung auf SRF 1



Die SRG berichtet die ganze Woche auf ihren Radio-, TV- und Onlinekanälen in allen Landesregionen zum Thema. Höhepunkt werden eine neunstündige Liveübertragung am letzten Wettkampftag, Samstag, 15. September 2018, auf SRF 1, sein.