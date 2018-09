Ein Stück über die Konsequenzen der Reformation

(Video: Youtube/Theater Kanton Zürich)

So entwickeln sich über die Spielzeit die Beziehungen der Angehörigen des «Fahrtheaters» weiter, einzelne Liebschaften entstehen. Die Szenerien gipfeln in einem Höhepunkt, bei dem die vierte Wand abgebaut wird. In einer Disputation sprechen die Schauspieler das Publikum direkt an und stellen den Zuschauern Fragen wie «Wer ist noch in der Kirche?».

Teilhabe Auch der kleinen Leute

Autorin von «Zwingli Roadshow» ist Brigitte Helbling, die Frau des Regisseurs. Das Ehepaar lieh sich in der Bibliothek Sachbücher zur Reformation aus. In diesen fanden die beiden die Geschichten, die vom Spieltrupp wiedergegeben werden. «Mittlerweile haben wir eine Nase für spielerische Szenen», so Niklaus Helbling. Das Stück sei dann «herbeigeredet» worden, also im Austausch mit den Bühnenbildern, den Schauspielern, dem Musikinterpreten und anderen involvierten Personen entstanden.

Niklaus Helbling bezeichnet die Reformation als spannendste Zeit der Schweizer Geschichte: «Weil die Schrift plötzlich auf Deutsch erhältlich war und in der Landessprache gepredigt wurde, konnten auch die kleinen Leute teilhaben am Prozess der Veränderungen. Es ging ums Wort und nicht um ein voodooisiertes Sakrament.» Die Reformation habe sich entsprechend innert weniger Jahren ausgebreitet, man habe sie nicht mehr zurückschrauben können. Genau von diesen gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen der Post-Zwingli-Zeit handelt die «Zwingli Roadshow», wobei die Schwere der Thematik durch leichte, absurd-komische Momente im Spiel des «Fahrtheaters» aufgelockert wird.

Die «Zwingli Roadshow» feiert am Donnerstag, 13. September, im Theater Kanton Zürich Premiere. Die weiteren Aufführungen in Winterthur sind am 15., 16. und 18. September. Weitere Informationen finden Sie hier.