«Eigentlich ist Don Quijote ein sprachliches Abenteuer»

Mit einer Kauderwelsch-Begrüssung hiess die Vereins-Präsidentin des Übersetzerhauses Looren, Beatrice Stoll, am Samstag die Besucher willkommen.

Sie eröffnete den 14. Loorentag in Wernetshausen mit einer Rede in ihrer eigenen Lautsprache – damit das Publikum erfahre, was es heisse, «angesprochen zu werden, ohne zu verstehen.» Erst Übersetzungen brächten es fertig, Erfahrungswelten anderer Sprachen in den Kopf zu setzen, die sonst für immer verschlossen blieben.

Weltliteratur aus Spanien