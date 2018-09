«Das Gewinnen ist nebensächlich»

Ganz in weiss gekleidet steht Claudia Koch auf einer kleinen Leiter im Malergeschäft ihres Vaters, der Maler Koch GmbH in Elsau. Die Hose ist voll mit kleinen Farbspritzern. Ein Lächeln macht sich auf ihrem Gesicht breit, als sie die graue Farbe sorgfältig an die Wand streicht. Die 20-Jährige ist gerade dabei, einen etwa zwei Meter grossen Pinsel zu malen – als Vorbereitung für die Swiss Skills.

Die aufgeweckte Winterthurerin arbeitet in einer vermeintlichen Männerdomäne. Umso mehr freut sie sich über ihre Qualifikation für die Berufs- und Schweizermeisterschaften vom 12. bis 16. September in Bern. «Die einen Aufträge des Wettbewerbs kennen wir bereits, wie zum Beispiel diesen grossen Pinsel», erzählt Claudia Koch und zeigt stolz auf ihre drei Exemplare an der Wand. «Andere werden wir erst vor Ort erhalten. Ich versuche mich mit Aufgabenstellungen aus dem Vorjahr vorzubereiten.»

Alpaka an Küchenwand

Dass sie Malerin werden wollte, war Claudia Koch noch nicht von Anfang an klar. Ein handwerklicher Beruf sollte es aber sein. Eine Ausbildung in einem Büro wäre ihr zu langweilig gewesen. Nach dem 10. Schuljahr und mehreren Schnupperlehren entschied sie sich dann für eine Malerlehre. «Das Beste an meinem Beruf ist, dass ich etwas erschaffen kann.» An ihre Lehrzeit bei der Jürg Müller Maler AG erinnert sie sich gern zurück. «Ich habe beispielsweise bei einem Paar, das von einer Peru-Reise zurückgekehrt war, ein Alpaka an die Küchenwand tapeziert. Das sah richtig gut aus und war auch nicht alltäglich.»