Das Dorf in der Altstadt

Wenn man beim Obertor in die Neustadtgasse abbiegt, betritt man fühlbar eine andere Welt. Für den «Stadi» wollte ich mir das Neustadtquartier einmal genauer ansehen. Es wirkt fast ein wenig versteckt und vergessen im oberen Teil der Altstadt. Doch die kleine Gasse ist keines Wegs ausgestorben. Lädeli reiht sich an Lädeli. Dazwischen finden sich einige Künstlerateliers und süsse Cafés.

Irgendwie scheint die Welt hier stillzustehen. Die alten Häuser erinnern an die frühere Zeit. Manche von ihnen stammen bereits aus dem 14. Jahrhundert. Fast alle Gebäude des Quartiers stehen im Verzeichnis der schutzwürdigen Häuser der Stadt. Das sieht man auch. Sie alle wirken gepflegt, aber nicht steril. Am Strassenrand stehen Töpfe mit Pflanzen. Es fühlt sich an, als würde ich durch eine Filmkulisse wandern.

Altbewährtes bleibt bestehen

Wie ich die Gasse entlanggehe, komme ich an einem Haus mit der Aufschrift «Bildhauerei» vorbei. Draussen werde ich von einem aus Holz geschnitzten Mann begrüsst. Was bereits vor vielen Jahren ein Atelier war, ist es auch heute noch. Von drinnen schallt das Fräsen der Maschinen, auch ein Hammer ist zu hören. Ich schlendere ein paar Schritte weiter und schon stehe ich vor dem kleinsten Haus in Winterthur. Die Neustadtgasse 18a war lange im Besitz der Stadt und wurde 2014 verkauft. Seit 1903 ist das kleine weisse Häuschen mit den grünen Fensterläden als Wohnhaus nutzbar.