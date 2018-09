Neue Fahnen zum 125. Geburtstag

Der Feuerwehr- und der Turnverein Wiesendangen gönnten sich zum 125-jährigen Bestehen eine neue Fahne. Die Feier war dem Anlass entsprechend sehr traditionell gehalten: Zum Einmarsch der befreundeten Vereinsfahnen wurde der Fahnenmarsch gespielt und bei der Entrollung hörte man sogar die Landeshymne, was das Publikum dazu bewog, sich feierlich zu erheben.

Markus Waber, Feuerwehrvereinspräsident und einer der Festredner, bemerkte treffend, dass Bier der beste Durstlöscher sei, weil Bier den drei Brandschutz-Vorschriften perfekt entspreche: 1. enthält Bier Wasser, 2. Schaum und 3. CO2. Mit diesem Hinweis konnte Waber dann auch elegant zum anschliessenden Oktoberfest in der Wisenthalle in Wiesendangen überleiten.