Grosse Klassenzusammenkunft an der Chilbi

Die Chilbi Mönchaltorf gleicht einem grossen Klassentreffen. Wer hier aufgewachsen ist, trifft sich einmal im Jahr an der Chilbi.

Am Samstag Nachmittag waren die Besucherströme zwar noch verhalten, aber das bedeutet in Mönchaltorf nichts Schlechtes. Bei solch ungewöhnlich sommerlichen Temperaturen kommen die Besucher erst gegen Abend und bleiben dafür länger. Wie sich zeigte, sogar viel länger. Bis spät in den Abend wurde gelacht, getrunken und Neuigkeiten ausgetauscht.