Gemeinderäte organisieren Kundgebung in Uster

Die SP-Gemeinderäte Patricia Morf, Salome Schaerer und Florin Schütz sind angesichts der aktuellsten Entwicklungen auf dem Mittelmeer besorgt. «Es geht konktet um die Kriminalisierung ziviler Seenotrettungsboote und der Schliessung der Häfen für Gerettete und Rettende», so Schütz. Deshalb haben die drei in Uster eine Kundgebung organisiert, die am Samstag vor dem Stadthausplatz über die Bühne lief.