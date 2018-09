Die Zeitkapsel Betzholzkreisel

600 bis 700 Fahrzeuge und rund 3000 Besucher tummeln sich am Sonntagmittag auf dem Gelände des Betzholzkreisels. Sie alle begeistern sich für amerikanische Autos und Töffs und frönen am Burnout in Hinwil ihrer Leidenschaft.

Man fühlt sich, als wäre man direkt in die 50er und 60er zurückversetzt worden. Sogar Batman fuhr mit seinem Batmobil vor. Catwoman begleitet ihn auf dem Nebensitz.

Die Kantonspolizei zeigte sich an dem Anlass allerdings etwas seltsam – und etwas leicht bekleidet. Die Verkehrskontrollen haben allerdings sichtlich Spass gemacht.