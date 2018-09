Open Air Greifensee beginnt fast schon kitschig

Live-Musik direkt am idyllischen Greifensee, ausgiebig mit Freunden aber auch Fremden tanzen und dabei ein kühles Getränk geniessen: Das Konzept des Open Airs Greifensee kommt an und lockt neben Einheimischen viele Auswärtige an die Seegemeinde im Bezirk Uster.



Am Freitagabend fanden sich rund 700 Besucher auf dem Gelände ein. Und es war schon fast kitschig: Zunächst spielte der Zürcher Tobey Lucas auf der Seebühne - die Kulisse passte wunderbar zu seinen Balladen. Um 21 Uhr standen dann The Hillibilly Moon Explosion auf der Hauptbühne und brachten mit ihrem Rockabilly richtig Stimmung ins Publikum. Schliesslich verschwand die Sonne langsam wie glühender Feuerball. Insgesamt der ideale Abend, um den unvergesslichen Sommer noch einmal Revue passieren zu lassen.

