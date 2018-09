«Mein Einfluss war begrenzt»

Herr Koller, im August 2017 sind Sie in den Kantonsrat nachgerutscht. Nun hören Sie schon wieder auf. Warum?

Es war nie meine Absicht, das Amt nur für so kurze Zeit auszuüben. Im April diesen Jahres wurde ich unerwartet zum stellvertretenden Dienstchef einer Abteilung der Kriminalpolizei befördert. Darauf musste ich schnell feststellen, dass die zeitliche Belastung zu gross ist und ich auf Dauer meinen eigenen und den Ansprüchen von Familie, Beruf und Politik nicht mehr gerecht werden konnte.

War auch die Doppelbelastung Kantons- und Gemeinderat ein Grund?

Für die Kantonsrats-, Kommissions- und Fraktionssitzung benötigte ich den ganzen Montag, den Dienstagvormittag und als Vorbereitung den Sonntag. Daneben ging ich meiner eigentlichen Arbeit nach, machte Kommunalpolitik und das Wichtigste: Ich wollte immer auch Zeit mit meiner Familie und meinen zwei kleinen Kindern verbringen. Kommt hinzu, dass man im Kantonsrat als kleine Fraktion besonders gefordert ist. Die grossen Fraktionen können ihre Themen und die Arbeitslast auf viele Schultern verteilen. Als kleine Fraktion ist es hingegen eine grosse Herausforderung, sich zu den unzähligen Themen eine fundierte Meinung zu bilden. Das brachte mich auf die Dauer an die Belastungsgrenze und zur Einsicht, dass ich so nicht weitermachen will.

«Ich habe mich zu sehr vielem im Rat geäussert. Ob etwas davon hängen blieb, weiss ich nicht.»

Bleiben Sie dem Ustermer Gemeinderat, in dem Sie seit über acht Jahren Einsitz nehmen, erhalten?

Das Amt des Gemeinderats ist für mich eine Herzensangelegenheit. Die Mittefraktion ist eine tolle Truppe, in der es besonders Spass macht, Politik zu betreiben. Ich verspüre weiterhin grosse Lust, Uster aktiv mitzugestalten. Mit der Entwicklung des Zeughausareals und den Veränderungen im Zentrum stehen für Uster interessante und wichtige Geschäfte an. Daneben gilt es weiterhin für die Beibehaltung der Heusser-Staub-Wiese als Ort des Fussballs und für die Freihaltung des Eschenbühls zu kämpfen.

Was konnten Sie in diesem Jahr als Kantonsrat bewirken?

Da muss ich mir nichts vormachen, mein Einfluss war begrenzt. Insbesondere, weil die Blöcke mit SVP, FDP, EDU und CVP sehr gut funktionieren und die BDP als Zünglein an der Waage selten zum Zuge kam. Ich habe mich zu sehr vielem im Rat geäussert. Ob etwas davon hängen blieb, weiss ich nicht. Mit Sicherheit in Erinnerung bleiben wird mir das Wassergesetz, bei welchem die BDP das Referendum unterstützt und die Vorlage zum Vaterschaftsurlaub, welche intern zu grossen Diskussionen führte. Grosse Freude hätte ich, wenn in den nächsten Wochen in der Kommission die Bemühungen zum Erhalt des Waldes Tägernauer Holz zwischen Gossau und Grüningen fruchten würden.

«Ich bemängelte an einer Sitzung des Kantonsrates die teils ineffiziente Kommissionsarbeit. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass sich der Kantonsrat vom Gemeinderat Uster noch eine Scheibe abschneiden könnte.»

Was hätten Sie gerne bewirkt, es aber nicht erreicht?

Als Polizist hätte ich gerne in der Kommission für Justiz und öffentliche Sicherheit Einsitz genommen, was leider nicht möglich war. Dabei hätte ich als ehemaliger Stadtpolizist und jetziger Kantonspolizist gerne meine Vorstellungen einer Polizei der Zukunft eingebracht. Ich musste aber bald feststellen, dass die Abgrenzung zwischen Arbeit und Politik auch Schwierigkeiten mit sich bringt.

Was werden Sie am Kantonsrat vermissen, was nicht?

Es ist eine äusserst ehrenvolle Aufgabe, jeden Montag in diesen Rat gehen zu dürfen und über Wichtiges und Unwichtiges zu befinden. Ich bemängelte an einer Sitzung des Kantonsrates die teils ineffiziente Kommissionsarbeit. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass sich der Kantonsrat vom Gemeinderat Uster noch eine Scheibe abschneiden könnte.