Integration und Kultur verbinden

Die Kulturwochen in Illnau-Effretikon sind eine Institution. Es gibt sie schon seit mehr als 20 Jahren. Ihr erklärtes Ziel ist es, den Austausch zwischen den verschiedenen Kulturkreisen Illnau-Effretikons zu ermöglichen. Ab kommenden Dienstag finden während zweier Wochen Filmvorführungen, Lesungen und Workshops zum Motto «Black & White» statt. Im Zusammenhang mit den von der Stadt geförderten Entwicklungsprojekten steht dieses Jahr Afrika im Zentrum der Veranstaltungen. Involviert sind unter anderem ein Waisenhaus-Projekt in Burkina Faso sowie ein Geburtshilfehaus in Nigeria.

Beitrag zur Integration

Der Reinerlös der während der Kulturwochen veranstalteten Aktivitäten fliesst mit in die Unterstützung von rund sechs Entwicklungsprojekten. Theresia Baker von der Projektkoordination der Kulturwochen betont: «Im Vordergrund steht der Kontakt zu den Kulturen, die wir in einen Dialog bringen wollen. Wir wollen einen Beitrag zur Integration leisten.»

Gelegenheit, mit der afrikanischen Bevölkerung Illnau-Effretikons in Kontakt zu treten, bietet etwa der afrikanische Markt, der am Samstag, 15. September, auf dem Effimärtplatz stattfindet. Musik, Tänze und Essensstände sollen der Bevölkerung die afrikanische Kultur näher bringen. Eine Modeschau zeigt zudem afrikanische Kleidertrends.

Organisation ist Gemeinschaftswerk

Die Organisation der Aktivitäten während den Kulturwochen ist ein Gemeinschaftswerk. Neben verschiedenen lokalen Vereinen, den beiden Landeskirchen und dem städtischen Kulturforum wirken afrikanische Dissidenten mit. «Die Einwohner hier, die afrikanische Wurzeln haben, lassen sich gerne involvieren», sagt Theresia Baker. Es sei nicht weiter schwer gewesen, Personen für die Aktivitäten zu gewinnen.

«Mittlerweile verfügen wir über ein gutes Netzwerk. Den Rest erledigt die Mund-zu-Mund-Propaganda», so die langjährige Projektkoordinatorin.

Die Kulturwochen finden vom Dienstag, 11. bis Sonntag, 23. September an verschiedenen Lokalitäten in Illnau-Effretikon statt. Weitere Informationen zum Programm unter: www.kulturwochen.ch