Wie Tarzan durch die Lüfte schwingen

Herr Andersen, was für eine Show werden Sie uns am Samstag im Filacro-Zelt zeigen?

Es ist eine Zirkus-Vorstellung, die eine Stunde dauert. Das Bühnenbild besteht aus ganz viele Seilen, die von der Decke herunterhängen. Ich bewege mich dann zwischen Boden und Seilen. Dabei erzähle ich die Geschichte, dass sich ein Mensch ein Leben lang in einem Spannungsfeld zwischen oben und unten, Schwerkraft und Phantasie sowie Materie und Geist befindet.