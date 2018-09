Neue Techniken halten Quiltverein jung

Obwohl die Quiltgruppe Mönchaltorf rein weiblich besetzt ist, legen an diesem Morgen im Alterszentrum Sophie Guyer in Pfäffikon auch Männer tatkräftig Hand an. Es gilt, die insgesamt hundert Quiltarbeiten, die in tausenden von Stunden von den Hobbynäherinnen gefertigt wurden, nach Thema sortiert aufzuhängen. «Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team», sagt Vereinspräsidentin Erika Bollinger zufrieden. Am Freitag muss alles fertig sein, dann findet die Vernissage der Ausstellung zum 30. Geburtstag des Vereines statt. Es ist bereits die zweite Ausstellung im Jubiläumsjahr der Quiltgruppe. Im Juni konnten sie ihre Werke in Quarten (SG) zeigen.

Raumangebot knapp

Dass keine der Jubiläumsausstellungen näher an Mönchaltorf stattfindet, ist nicht gewollt. «Wir haben in der Vergangenheit auch schon im Alterszentrum Loogarten in Esslingen ausgestellt oder im Möbelhaus Oertli, wo heute das Outdoorland beheimatet ist», sagt Bollinger. «Aber zurzeit gibt es keinen passenden Ort in der Gemeinde, wo wir ausstellen könnten.» Dass sie ihre Arbeiten nun in Pfäffikon zeigen, sei über ein Mitglied der Quiltgruppe möglich geworden, das sich ehrenamtlich in der Cafeteria des dortigen Alterszentrums engagiert.

Laut Erika Bollinger ist es auch nach 30 Jahren noch die Freude am Gestalten sowie am Spiel mit den Stoffen und den Farben, welche das Quilten attraktiv mache. «Neue Materialien und Techniken bringen auch immer wieder neue Aspekte in die Arbeit.» Aktuell hat der Verein 19 Mitglieder – zu Spitzenzeiten waren es rund 25. Wie in anderen Vereinen sei aber auch bei ihnen die Überalterung ein Problem, das Durchschnittsalter liegt bei etwa 60 Jahren. «Unser ältestes Vereinsmitglied ist 80 Jahre alt, doch wir durften vor kurzer Zeit ein neues Mitglied begrüssen – gerade mal 40 Jahre alt!», sagt Bollinger freudig.

Internationale Arbeiten

Die ausgestellten Bilder sind Arbeiten aus der neueren Vereinsgeschichte. Seit einigen Jahren arbeiten die Mönchaltorferinnen mit einer Quiltgruppe aus Australien zusammen, fertigen

jedes zweite Jahr zu einem bestimmten Thema kleinere Arbeiten in A4-Grösse an, die sie sich gegenseitig zuschicken und ausstellen. So sind aktuell in Pfäffikon 24 Werke zum Thema «Wetter» zu sehen – zwölf von Mönchaltorferinnen, zwölf von Australierinnen. Was manche Besucher etwas stutzig zurücklassen könnte: Es sind auch Quilts zum Thema Weihnachten ausgehängt. «Die Ausstellung dauert schliesslich bis Ende November», sagt Bollinger. Lea Chiapolini

Die Ausstellung der Quiltgruppe Mönchaltorf im Alterszentrum Sophie Guyer in Pfäffikon dauert vom 8. September bis am 23. November, jeweils von 8 bis 19 Uhr. Die Vernissage am 7. September dauert von 15.30 bis 17 Uhr. An den Sonntagen sind Mitglieder der Quiltgruppe jeweils von 14 bis 17 Uhr anwesend. Weitere Informationen auf der Website www.quiltgruppe-moenchaltorf.ch.