Häftling tot in Zelle gefunden

Im Vollzugszentrum Bachtel ist am Freitag ein Häftling in seiner Zelle tot aufgefunden worden. Der Häftling war 55 Jahre alt und deutscher Staatsangehöriger. In Haft befand er sich zur Verbüssung verschiedener Ersatzfreiheitsstrafen, wie das Amt für Justizvollzug mitteilt.



Die Staatsanwaltschaft See/Oberland hat – wie bei Todesfällen in Gefängnissen üblich – eine Untersuchung eingeleitet. Die plausibelste Todesursache ist Suizid. Das Amt für Justizvollzug und die Staatsanwaltschaft äussern sich nicht dazu, sie erteilen mit Rücksicht auf die laufende Untersuchung auch keine weiteren Auskünfte.