Ein bezauberndes Festival-Ambiente

Unterhalb des Schlosses Greifensee, direkt am Wasser, hat das Open Air seinen Platz gefunden. Da es vom Bahnhof nur zehn Minuten entfernt ist, braucht man nicht einmal ein Auto um den Anlass zu besuchen. Zusätzlich fährt auch noch ein Nachtzug. Für Rollstuhlgänger ist das Gelände mehrheitlich zugängig.

Das Ambiente am See wird nach Einbruch der Dunkelheit noch eindrucksvoller und wird wieder viele Festivalbesucher anlocken. Nicht nur eine sondern gleich zwei Bühnen hat das Open Air zu bieten. Die Hauptbühne und eine Seebühne.

Junges, talentiertes Line-Up

Die Bands welche am Festival auftreten werden, sind allesamt voller Motivation ihr Bestes zu geben. Für sie ist es eine Gelegenheit, sich als Künstler dem jungen Publikum zu zeigen. Am Freitag spielen Bands wie:

Klischée

The Hillbilly Moon Explosion

Tobey Lucas.

Samstags werden unter anderem diese Bands ihr Können beweisen:

Kupus (Band-It-Finalist)

Nguru

One Lucky Sperm

Pata E Perro

Chamito

Zurück zu den Wurzeln

Das der Fokus auf aufstrebenden Schweizer Künstler liegt, war nicht immer so. Vor zwei Jahren hat das Organisationkomitee entschieden, wieder zu den Wurzeln zurückzukehren. Davor bemühte sich das Open Air, Artisten aus der ganzen Welt nach Greifensee zu holen. Allerdings war dies ein hoher Kostenfaktor und man konnte, im Gegensatz zu jetzt, weniger jungen Schweizer Bands die Gelegenheit geben, sich vorzustellen.

Eine seltene Gelegenheit

Die Zielgruppe des Anlasses sind mehrheitlich junge Personen. Samstags ist der Eintritt kostenlos - das ist gerade für Jugendliche sehr praktisch. Damit ist ein kostenloses Angebot an Qualitätsunterhaltung vorhanden. Die Leute danken dem Organisationskomitee für diese seltene Gelegenheit mit zahlreichem Erscheinen. Vor zwei Jahren waren es rund 5000 Besucher, welche die Musik auf dem Festivalgelände genossen.

Wollen auch Sie Teil dieses Einzigartigen Erlebnisses werden?

Das Programm ist wie folgt:

Freitag, 07. September: 17.00 Geländeöffnung

18:00 Mayvie Seebühne

19:00 Smools Hauptbühne

20:00 Tobey Lucas Seebühne

21:00 The Hillbilly Moon Explosion Hauptbühne

22:30 Tobey Lucas Seebühne

23:30 Klischée Hauptbühne

Samstag, 08. September: 12:00 Geländeöffnung

14:00 The Black Heidis Seebühne

14:30 Minitheater Hannibal Gelände

15:30 Kupus Hauptbühne

16:15 The Black Heidis Seebühne

17:00 Pata E Perro Hauptbühne

18:00 Monoh Seebühne

19:00 SoulVirus feat. Andrew Robinson Hauptbühne

20:15 Monoh Seebühne

21:00 Nguru Hauptbühne

22:30 Chamito Seebühne

23:30 One Lucky Sperm Hauptbühne

Autor: Gabriel Hubli