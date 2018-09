Warnlampe von Unfallstelle geklaut

Am Mittwoch, 5. September, kurz vor 21:15 Uhr, ist ein 24-jähriger Motorradfahrer auf der Tägernaustrasse verunfallt. Er verletzte sich und musste ins Spital gebracht werden. Das schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Demnach fuhr der 24-jährige Lernfahrer mit seinem Motorrad auf der Aubrigstrasse und beabsichtigte anschliessend auf die Tägernaustrasse einzubiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und überquerte geradeaus die Fahrbahn.

Fahrer musste ins Spital

Dort prallte er gegen eine Hauswand, stürzte und blieb verletzt am Boden liegen. Der Rettungsdienst musste den Mann mit unbestimmten Verletzungen ins Spital fahren. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken, so die Kapo weiter.

Zur Absicherung der Unfallstelle hat die ausgerückte Patrouille die Unfallstelle mit Faltdreiecken und blinkenden Warnlampen abgesichert. Während der Unfallaufnahme hat eine unbekannte Person allerdings eine dieser Warnlampen ab dem aufgestellten Faltdreieck gestohlen.

Polizei hofft, dass Lampe zurückkommt

Wahrscheinlich habe es sich dabei um eine Mutprobe gehandelt, ohne zu wissen, in welche Gefahr die Patrouille deswegen gebracht wurde, mutmasst die Polizei. Ohne die Warnlampe wird die Unfallstelle bei Dunkelheit unter Umständen von Verkehrsteilnehmenden zu spät bemerkt.

Die Kantonspolizei St.Gallen hofft nun, dass die verantwortliche Person nochmals den gleichen Mut aufbringt und die Warnlampe bei der nächsten Polizeistation deponiert.