Steueramt: Wechsel in der Leitung

Nach rund vier Jahren hat sich Manuela Mannhard, Abteilungsleiterin Steuern in Bauma, zu einem beruflichen Wechsel entschieden. Aufgrund von Ferien und Überzeit erfolgt ihr Austritt bereits im Dezember dieses Jahres.

Der Gemeinderat konnte die vakante Stelle aber bereits wieder besetzen. Wie er in einer Mitteilung schreibt, wird die bisherige Sachbearbeiterin Carina Denz per 1. Dezember zur Abteilungsleiterin Steuern befördert. Denz arbeitet bereits seit drei Jahren für das Steueramt der Gemeinde und war vorgängig in Winterthur tätig.

Mit dem Aubsbildungslehrgang SSK I der schweizerischen Steuerkonferenz bringt Carina Denz die nötigen fachlichen Voraussetzungen für die Tätigkeit als Abteilungsleiterin Steuern mit. Im Oktober wird sie zudem die berufsbegleitende Ausbildung zur Treuhänderin mit eidgenössischem Fachausweis abschliessen.