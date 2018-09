«Ein Suizid kann Angehörige zu Suizidanten machen»

180 weisse Ballons steigen am 10. September um 12.30 Uhr auf dem Neumarkt in Winterthur in den Himmel auf. Sie werden anlässlich des internationalen Suizidpräventionstages (siehe Box) den Menschen gewidmet, die sich 2017 im Kanton Zürich das Leben genommen haben.

«Suizidalität betrifft viele», weiss Natalija Gavrilovic Haustein aus Winterthur. Als leitende Ärztin der Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland betreut sie die Akutstationen in der Schlosstalklinik Wülflingen und ist als Angebotsleiterin im Kriseninterventionszentrum Winterthur (KIZ) tätig.

Angehörige sind eine Risikogruppe

Am KIZ erhalten Menschen in Belastungssituationen niederschwellig Hilfe. Eine Zuweisung vom Arzt ist nicht nötig. «Ich schätze bei 80 Prozent der Personen, die zu uns kommen, ist Suizidalität ein Thema», sagt Natalija Gavrilovic Haustein. Behandelt werden im Giebelhaus mit den roten Fensterläden aber nicht nur Menschen, die an Suizid denken oder sich das Leben nehmen wollten, sondern auch Angehörige, die einen solchen Verlust in ihrem Umfeld erlitten haben.

Aus Erfahrung weiss die Ärztin: «Angehörige befinden sich meist in einem Schockzustand. Es macht sich ein Ohnmachtsgefühl breit, geprägt von Emotionen wie Angst, Trauer oder Wut.» Diese Belastung gelte es nicht zu unterschätzen. So könne eine solche Situation dazu führen, dass die Angehörigen selbst suizidgefährdet werden. Die Winterthurerin erklärt: «Im Kriseninterventionszentrum erhalten sie therapeutische Begleitung sowie Unterstützung im Trauer- und Verarbeitungsprozess.»

Kein Ausweg in Sicht

Laut Natalija Gavrilovic Haustein wollen die allermeisten Menschen, die suizidal sind, gar nicht wirklich sterben. «Suizidalität ist nicht plötzlich da. Diese Belastungskrise entwickelt sich über längere Zeit, wird immer stärker und führt dazu, dass die jeweilige Person keinen Ausweg mehr sieht. Sie weiss sich selbst nicht mehr zu helfen», so die Ärztin. Der eigene Tod werde als einzige Option angesehen, dieses Leid und den psychischen Druck loszuwerden.

«Man sollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber signalisieren, dass man sich Sorgen macht.» Natalija Gavrilovic Haustein

Damit es nicht so weit kommt, sei es wichtig, dass das Umfeld Betroffene darauf anspricht. «Es ist ein Mythos zu glauben, dass man nicht über das Thema reden soll, weil die Personen dadurch suizidal werden könnte», sagt sie. Die meisten wären froh, mit jemandem sprechen zu können. Wichtig sei es, die Betroffenen ernst zu nehmen, ihnen Zeit zu lassen und sie nicht unter Druck zu setzen. «Man sollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber signalisieren, dass man sich Sorgen macht.»

Welche Anzeichen ein Grund zur Sorge sein können, könne man nicht pauschal sagen. Natalija Gavrilovic Haustein betont: «Wenn man spürt, dass etwas nicht stimmt, sollte man das Gespräch suchen.» In jedem Fall gelte: Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig handeln.

KIZ Winterthur

Das Kriseninterventionszentrum Winterthur bietet Menschen zwischen 18 und 65 Jahren in Belastungssituationen Hilfe an. Das Haus am Bleichestrasse 9 bietet Platz für maximal vierzehn Patienten, die über eine befristete Zeit auch über Nacht im KIZ bleiben können. Ein Team aus Ärztinnen, Psychologen, Pflegepersonal, Sozialarbeiterinnen und Ergotherapeuten setzt sich zum Ziel, die Betroffenen in der Krisensituation zu unterstützen. Das KIZ ist telefonisch über 052 224 37 00 sowie über kiz@ipw.zh.ch erreichbar.

Suizidpräventionstag in Winterthur

Am 10. September ist der internationale Suizidpräventionstag. Auf dem Neumarkt in Winterthur will der Suizidrapport Winterthur die Bevölkerung für die Thematik sensibilisieren und über die zahlreichen Hilfsangebotene für Betroffene, Angehörige und Fachleute informieren. Der Suizidrapport wurde 2008 unter anderem mit Unterstützung der Stadt Winterthur gegründet und ist ein Vernetzungsgefäss für Menschen, die beruflich oder nebenberuflich mit Suizid konfrontiert sind.