Ein 17-Liter-Abfallsack wird zum Politikum

Eigentlich will es Albert Ulrich nur richtig machen. Der 68-Jährige wohnt im Russiker Weiler Rumlikon und möchte seinen Abfall ordnungsgemäss entsorgen. Nicht irgendwo und nicht irgendwann. Der Pensionär hält sich an die Richtlinien seiner Gemeinde. Und die verlangen, dass Abfallsäcke am Freitag vor 7 Uhr auf die gelb markierten Flächen an der Strasse gestellt werden müssen.