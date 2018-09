Dieses Festival motiviert zum Lernen

Wer nach der Schulzeit nichts mehr lernen will, verpasst viel vom Leben. Das beweist das Lernfestival Winterthur am 14./15. September. 60 Angebote laden dazu ein, den eigenen Horizont zu erweitern.

Ins Leben gerufen wurde der Event von Barbara Rothlin, die das Lernfestival noch immer organisiert.



Welchen Stellenwert hat «lernen» für Sie persönlich?

Barbara Rothlin: Für mich persönlich ist das Lernen ein lebenslanger Prozess. Wir haben zum Glück hier in der Schweiz das Privileg frei zu wählen was wir tun wollen und können uns jederzeit umschulen und weiterbilden. Auch ich habe diese Möglichkeit ergriffen und habe vor 16 Jahren eine berufsbegleitende vierjährige Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht, welche mir ganz viel Neues eröffnet.

Was war die Motivation, im September 2011 das Lernfestival Winterthur ins Leben zu rufen?

Als Agentur durften wir im Auftrag des SVEB (Schweizerischer Verband für die Weiterbildung) das Lernfestival werbetechnisch bereits seit 2005 begleiten. Als wir 2007 nach Winterthur zogen, entstand der Wunsch mich in der Stadt zu engagieren. Bei den Eröffnungsfeiern des Lernfestivals empfand ich es als sehr schade, dass Winterthur als «Bildungsstadt» nicht mit dabei war. Ich aktivierte mein Netzwerk in Winterthur und startete im 2011 das Lernfestival mit doch schon 32 Workshops. Was mich besonders freut ist, dass heute noch Anbieter/innen dabei sind, die schon im 2011 zusammen mit mir das Lernfestival in Winterthur ins Leben gerufen haben.

«Das Lernen ist ein lebenslanger Prozess.»

Welche Idee steckt hinter dem Festival?

Die Idee des Lernfestival geht zurück ins Jahr 1994 als in England zum ersten Mal die Adult Learners’ Weeks durchgeführt wurden. In den folgenden Jahren wurde die Sensibilisierungskampagne für das lebenslange Lernen in über 50 Ländern weiter geführt und auch in der Schweiz etabliert. Das Festival bringt das Lernen zu den Menschen und vernetzt Bildungsanbieter, Arbeitsmarkt und Politik. Beim Lernfestival in Winterthur geht es darum, die Freude am lebenslangen Lernen zu feiern – während 24 Stunden – mit 60 kostenlosen Lernerlebnissen.

Gibt es Neuerungen beim diesjährigen Lernfestival?

Die Neuerung bei der diesjährigen Ausgabe ist das noch klarere Zeitraster, welches den Teilnehmenden eine halbe Stunde Zeit lässt für den Wechsel oder gar für eine kleine Verschnaufpause bis zum nächsten Lernerlebnis. Sie beginnen jeweils zu den ungeraden Stunden und dauern 90 Minuten. Gestartet wird am Freitag um 17 Uhr und am Samstag um 9 Uhr.

«Die Hemmschwelle wird gesenkt, sich einem neuen Thema anzunähern.»

Für wen ist das Lernfestival geeignet und gedacht?

Das Lernfestival soll restlos alle Menschen ansprechen, Jung bis Alt, die Freude haben etwas Neues zu lernen, oder etwas Bekanntes aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Es bietet die Gelegenheit ganz ungezwungen in Themen hinein zu schnuppern, die neugierig machen. Weil die Workshops unverbindlich besucht werden können, sinkt die Hemmschwelle sich einem Thema anzunähern, welches einem bisher nicht vertraut ist. Viele nutzen die Möglichkeit in dieser kurzen Zeit möglichst viele Lernerlebnissen auszutesten.

Welchen Kurs lassen Sie sich persönlich nicht entgehen?

Für mich als Organisatorin ist es leider nicht möglich einen ganzen Workshop zu besuchen. Ich werde zusammen mit meinem Partner Michael Sobczak während den 90 Minuten bei möglichst allen parallel laufenden Kursen kurz reinzuschauen. Es ist für mich ausserdem kaum möglich Highlights herauszustreichen, weil es so viele tolle Lernerlebnisse gibt. Ein kleiner Tipp: Für die Stadtführung am Freitag um 17.30 Uhr lohnt sich eine frühzeitige Anmeldung, da diese immer sehr schnell ausgebucht ist. Fast alle anderen Lernerlebnisse können ohne Anmeldung besucht werden. Am besten den Programmflyer in der Bibliothek oder bei der Tourist Information im Hauptbahnhof abholen. Auch auf www.lernfestival-winterthur.ch sind alle Workshops aufgeführt.