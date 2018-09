Die Meinung der Ortsparteien sind gemacht

In gut zwei Wochen stimmt die Gemeinde Zell über den Rahmenkredit von 25 Millionen Franken für die Massnahmen im Bereich Hochwasserschutz ab (wir berichteten). Bevor der Rahmenkredit an der Gemeindeversammlung im Juni vorberaten wurde, hatten sich bereits die örtliche FDP und EVP für ein Ja ausgesprochen. An dieser Haltung hat sich nichts geändert, wie FDP-Präsident Martin Schaub und der ehemalige EVP-Bauvorstand Kurt Nüesch auf Anfrage mitteilen.