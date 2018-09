Vom Seedamm unterirdisch nach Rüti

Nach dem Abschluss der Zweckmässigkeitsbeurteilung soll im nächsten Jahr das Projekt ausgeschrieben werden, wie Marcel John erklärte. Für die Projektierung des Tunnels, welche rund eine Million Franken kostet, rechnet er mit zwei Jahren. Danach muss der St. Galler Kantonsrat die Finanzierung des Megaprojekts absegnen. Diese blieb an der Medienkonferenz von Dienstag noch vage; man wolle den Bund ins Boot holen, erklärten die Vertreter von Kanton und Stadt. In welchem Umfang sich Bern dereinst finanziell beteiligen könnte und sollte, blieb aber unklar.

«Keine Alternative»

Deutlich wurde jedoch, dass der Tunnel in Rapperswil-Jona das derzeit teuerste Projekt des Kantons darstellt. Während Martin Stöckling betonte, dass es für die Rosenstadt keine verkehrstechnische Alternative gebe, führte Kantonsingenieur Marcel John die Beispiele Zug und St. Gallen ins Feld: «Auch in anderen Städten gibt es ähnliche Probleme.» Es sei denkbar, dass zu einem allfälligen Tunnelbeschluss im Kantonsrat das fakultative Referendum ergriffen werde. Martin Stöckling rechnete derweil vor, dass der Tunnel «die beste Entlastungswirkung pro eingesetzten Franken» biete.

Hoffen auf Solidarität

Stadtrat Thomas Rüegg (FDP), der an diesem Vormittag auch den Kantonsrat vertrat, zeigte sich zuversichtlich: «Der Seedamm ist ein Brückenkopf und damit eingesamtkantonales Thema.» Wann immer in der Vergangenheit ein Strassenprogramm von der Regierung getragen wurde, habe sich der Kantonsrat nicht quergestellt. «Ich bin zuversichtlich, dass Verständnis vorhanden ist für die Probleme in Rapperswil-Jona», meinte Rüegg. Auch er betonte, dass es keinen Plan B gebe. «Der Zeitpunkt für den Tunnel ist überreif.» Auch Kantonsingenieur Marcel John schob nach, dass er im Restkanton mit einem «gewissen solidarischen Mitfühlen» rechne. Letztendlich sei es aber «eine politische Frage, ob der Kanton St. Gallen dieses Geld investieren will».

Der Stadtpräsident gab unumwunden zu, dass nun einige Überzeugungsarbeit zu leisten sei. «Wir müssen jetzt Mehrheiten schaffen.» Für dieses Stück Arbeit bleiben dem Stadtrat gut drei Jahre. Frühestens im Spätherbst 2021 könnte es zur Volksabstimmung über den Tunnel kommen. (Nina Graf/Eva Pfirter)