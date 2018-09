«Versäumnisse der letzten 30 Jahre korrigieren»

Das Wasser bewegt die Fischenthaler. Vor allem die mit dem Wasserbezug verbundenen Kosten. 100 Genossenschafter fanden sich am Dienstagabend im Saal des Restaurants Blume ein, um an einer Informationsveranstaltung Einblick in die geplante Statutenrevision zu erhalten.

Es ging dem Vorstand der Wasserversorgungsgenossenschaft Fischenthal aber auch darum, die Überlegungen zu einem angepassten Gebührenmodell darzulegen und für die künftige Mittelbeschaffung für anstehende Sanierungen zu sensibilisieren.

Budgetposten Anwaltskosten