Robinson-Spielplatz braucht dringend Hilfe

«Es ist eine Tragödie», sagt Markus Müller. Die Sorge um die Zukunft des Robinsonspielplatzes Wetzikon steht ihm ins Gesicht geschrieben. Seit sieben Jahren ist Müller zu 42 Prozent als Leiter auf dem Spielplatz tätig. Dieser wird von einem Verein betrieben, der rund 130 Mitglieder hat. Trotzdem steht der Verein vor dem Aus.

Der Grund: Ein Mitglied des Vorstands ist kürzlich gestorben, ein anderes schwer erkrankt. Deshalb besteht der Vorstand momentan nur noch aus zwei Personen. «Wir müssten gemäss Statuten mindestens drei Leute sein», sagt Anne Puls, eines der verbliebenen Vorstandsmitglieder. «Wir möchten, dass sich mindestens fünf zur Verfügung stellen.»

Unter anderem brauche es dringend einen Kassier. Der frühere habe spontan sein Amt wieder aufgenommen, aber nur temporär bis Ende Jahr. Es ist das erste Mal, dass der Verein Robinsonspielplatz in so einer prekären Situation stecke. Im Mai sassen im Vorstand noch sechs Personen.

Freiraum für Kinder

Der Robinsonspielplatz feiert mit einem grossen Fest am 22. September sein 22-jähriges Bestehen. Der Verein hat von der Stadt Wetzikon einen Leistungsauftrag und wird von ihr jährlich finanziell unterstützt. Der Spielplatz ist jeweils am Mittwoch ganztags und am Samstagnachmittag geöffnet, zudem bietet er während vier Wochen in den Schulferien ein Programm inklusive Mittagessen.

Ab Schulalter dürfen sich die Kinder alleine auf dem Robinson aufhalten. Es gibt nebst Schaukeln, Sandkasten und einem riesigen Schiff auch einen Bastelpavillon, ein Hüttendorf mit von Kindern gebauten Hütten und eine Holzwerkstatt. Letztere wurde erst kürzlich erneuert und um acht neue Plätze zum Werken erweitert. «Der Robinsonspielplatz ist ein Freiraum, in dem sich Kinder frei entfalten können», sagt Müller. «Hier dürfen Kinder noch Kinder sein.»