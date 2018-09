«Gewalt und Religion sind eng miteinander verbunden»

Gut drei Dutzend Personen waren am Dienstagabend der Einladung zur Gesprächsarena in der reformierten Kirche Volketswil gefolgt. Das Thema «Christentum und fortschrittlicher Islam im Dialog» stand auf dem Programm. Auf dem Podium nahm die ebenso bekannte wie umstrittene Saida Keller-Messahli Platz (siehe Kasten). Am selben Tisch sass Gina Schibler, Pfarrerin in Volketswil, geleitet wurde die Veranstaltung von ihrem Kollegen, dem Volketswiler Pfarrer Roland Portmann.