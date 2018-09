«Etwas weh tut es schon»

Noch ist in der grossen Filiale an der Tösstalstrasse 3 nicht viel von einem Aufbruch zu spüren. Ein paar Kisten mit Lektüren sind im Buchparadies zwar schon gepackt, komplett aufgelöst ist das Geschäft aber noch nicht.

Der Umzug steht allerdings fest. Rahel-Medea Lang verlässt den geliebten Standort in der Winterthurer Altstadt in den nächsten Wochen und öffnet am 1. November stattdessen in der Obergasse 20 wieder. In der neuen Lokalität im zweiten Untergeschoss wird sie gleichzeitig auch die Vernissage ihres Buches «Mein Paradies der Bücher» feiern (wir berichteten). Das Buchparadies «on the road» – ebenfalls an der Tösstalstrasse schräg gegenüber vom Hauptgeschäft – bleibt am gewohnten Standort bestehen.

Mit Online-Shop Verluste abfedern

In den nächsten Wochen wird es für das Buchparadies-Team stressig werden. Täglich packen sie Kisten, räumen Bücher ein- und wieder aus und bringen Waren mit dem Leiterwagen zum neuen Standort. Die Buchhandlungen werden im Normalbetrieb weitergeführt. Rahel-Medea Lang erklärt: «Wir wollen in dieser Zeit so wenig Verluste wie möglich machen.»