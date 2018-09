Diese Bankfiliale kann man mieten

Seit April hat die Clientis Zürcher Regionalbank in Effretikon einen neuen Standort. Sie wurde mit der Clientis Bank in Illnau zusammengelegt und befindet sich neu am Märtplatz 1 in Effretikon. Die Filiale an der Bruggwiesenstrasse 5 in der Nähe des Bahnhofs steht seither leer. Nun hat die Besitzerin Bereuter Totalunternehmung AG die Räumlichkeiten zur Vermietung ausgeschrieben.



Das Besondere daran: Das Objekt kann als ganze Bankfiliale gemietet werden. Mitsamt Arbeitsplätzen, Notenzähler, Bankschaltern und einem Tresorraum mit Schliessfächern. «Dazu gehört auch eine Archivanlage auf Rollgestellen», sagt der Immobilienentwickler Marco Bereuter. Er ist seit 25 Jahren in der Branche tätig. Eine Bankfiliale als Mietobjekt ist aber auch für ihn ein Novum: «Das ist das Speziellste, das ich je vermietet habe», so Bereuter.

«Das ist das Speziellste, das ich je vermietet habe.»

Immobilienentwickler Marco Bereuter