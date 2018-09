Das finden die Grüninger zur Calatrava-Umfahrung

«Schon auch noch wichtig» sei es, dass die Grüninger Bevölkerung hinter dem Projekt stehe, sagt die Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) am Dienstag an der Infoveranstaltung, an der die Calatrava-Umfahrung des Stedtlis vorgestellt wird. Das Interesse ist auf jeden Fall vorhanden: Die Schlosskirche ist gerappelt voll, der Anlass wird gar auf eine Leinwand in den unteren Saal übertragen.