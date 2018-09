Am Wochenende fallen Menschen vom Himmel

Vom Freitag bis Sonntag führt Skydive Zürich einen Fallschirmspringeranlass durch. Dann startet und landet auf dem Flugplatz Speck deshalb ein grösseres Absetzflugzeug. An diesen Tagen sei in der Region rund um den Flugplatz mit einem erhöhten Flugaufkommen und Lärm­emis­si­onen zu rechnen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Normalerweise finden die Fallschirmsprünge nur Dienstag-, Donnerstag- sowie Freitagabends statt.

Fallschirmsprung am Tag der offenen Tür des Flugplatzes Speck. (Video: Skydive Zürich)