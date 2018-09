Türke sticht Chinese in Asylunterkunft nieder

Im Durchgangszentrum Ober Halden in Hinteregg kam es am Montag kurz nach 19 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Asylbewerbern. Während dieses Streites nahm einer der beiden eine Stichwaffe in die Hand und verletzte den anderen am Bein, teilt die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mit. Das Opfer, ein 25-jähriger Chinese, habe mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden müssen. Der mutmassliche Täter, ein 38-jähriger Türke, sei zunächst flüchtig gewesen, habe aber kurz darauf verhaftet werden können.

Der genaue Tatablauf sei noch unbekannt und werde nun durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft See/Oberland abgeklärt.Neben der Kantonspolizei Zürich standen eine Patrouille der Gemeindepolizei Meilen – Herrliberg – Erlenbach sowie ein Rettungsteam des Spitals Uster im Einsatz.