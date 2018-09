Seit 35 Jahren eine Tanzfamilie

Was einst eine Physiotherapiepraxis war, ist seit 35 Jahren das Tanzstudio von Liba Borak. Mit 28 Jahren ist die Tschechin in die Schweiz gekommen und hat hier ihren Traum einer eigenen Tanzschule verwirklicht. «Anfangs war es überhaupt nicht einfach», erinnert sich die heute 65-Jährige. Ihre ersten Tanzstunden wurden jeweils von drei bis vier Schülern besucht. «Mit dem Boom von Aerobic-Kursen kamen mehr Leute und das Studio wurde bekannter», erzählt die Tanzlehrerin. In Winterthur sei sie die Erste gewesen, die Aerobic-Lektionen angeboten habe.

Nun feiert die Schule ihr 35-Jahr-Jubiläum. Rund 200 Tänzer zeigen am 1. und 2. September eine Jubiläums-Show im Stadttheater.



Stepptanzen wird populär



Von Jazz über Ballet bis hin zum Hip-Hop werden im Tanzstudio Borak verschiedene Stilrichtungen angeboten. «Mit 41 Jahren begann ich zu steppen», sagt die ambitionierte Tänzerin. Im kommunistischen Tschechien sei die amerikanische Tanzart nicht populär gewesen und habe darum in ihrer Ausbildung gefehlt. Heute nimmt das Steppen einen grossen Teil des Tanzalltags der Boraks ein. Denn wie die Mutter, so machte auch ihr Sohn Daniel Borak das Tanzen zu seinem Beruf. Vor allem der Stepptanz, dieser wurde zu seinem Lebensinhalt. Nicht nur in der Schweiz, auch im Ausland ist er sehr gefragt und wird an verschiedenste Festivals weltweit eingeladen. Mehrmals im Jahr reist er unter anderem nach Chicago. Doch begonnen hat für ihn alles in Winterthur.



«Es war immer etwas Los»



In einer Wohnung über dem Tanzstudio ist Daniel Borak aufgewachsen. «Es war immer etwas los», erinnert er sich. Entweder wurde gerade getanzt oder man hat sich zwischen den Lektionen lautstark ausgetauscht. «Wir wurden zu einer Tanzfamilie», beschreibt der Winterthurer. Anfangs war er allerdings nicht so sehr begeistert. «Es waren vor allem Mädchen im Unterricht. Als Fünfjähriger fand ich das natürlich nicht so cool», sagt der talentierte Tänzer.



Doch an einen Tag im Studio erinnert er sich noch besonders gut. Seine Mutter habe gerade Stepptanz unterrichtet. Der damals fünfjährige Daniel Borak sah dies zum ersten Mal und war von der Kombination aus Rhythmus und Tanz begeistert: «Dass der Körper gleichzeitig Musik macht und sich bewegt, hat mich fasziniert.» So habe er die Schritte für sich ausprobiert und seiner Mutter nach der Lektion gezeigt. «Ich sah sofort sein Talent», sagt die stolze Mutter. Von da an gehört Stepptanz zu Daniel Boraks Leben.



«Wir haben uns vergrössert»



Heute leitet er gemeinsam mit seiner Mutter das Tanzstudio Borak, das sich in den 35 Jahren ziemlich verändert hat. «Wir haben uns vergrössert», sagt Daniel Borak. Heute gehören neben dem einzelnen Studio an der Burgstrasse noch zwei weitere Räume in Töss dazu. «Unsere Schule fördert Tänzer in jedem Alter», sagt die Gründerin. Das jüngste Talent sei vier Jahre alt, die älteste Tänzerin 78-jährig. «Es geht uns darum, allen unsere Leidenschaft weiter zu geben», sagt Daniel Borak. Es sei das schönste Gefühl, die Freude am Tanzen bei den Schülern zu sehen. Seine Mutter ergänzt: «Zu wissen, das habe ich in ihnen erweckt, ist unbeschreiblich schön.»



Eine Show auf hohem Niveau



Für die Jubiläums-Show «Happy Birthday» haben sich die Schüler wie die Lehrer ins Zeug gelegt. «Wir sind momentan mit nichts anderem beschäftigt, als mit den Aufführungen», sagt der mehrfache Weltmeister im Stepptanzen. Das Publikum könne sich auf eine Show mit hohem Niveau freuen. «Es ist das Ergebnis einer 35-jährigen Entwicklung», beschreibt Liba Borak.

Viele langjährige Schüler werden am 1. und 2. September im Stadttheater Winterthur ihr Bestes geben. Doch auch die jüngsten Talente zeigen ihr Können, und zwar in der Kids-Show am Sonntag um 14.30 Uhr. «Natürlich möchten wir die Tanzschule noch lange weiterführen», sagt das Mutter-Sohn-Gespann und blickt zuversichtlich in eine bewegte Zukunft.