Restaurant «Scharfeck» unter neuer Leitung

Das Restaurant zum Scharfeck, das einst über die Dorfgrenzen hinaus bekannt war, stand jahrelang leer. In der Zwischenzeit wurde zwar wieder kurz gewirtet, vor fünf Jahren wurde das Restaurant aber endgültig geschlossen. Nun erstrahlt das rosa Haus an der Kreuzung Kempttal-/Rumlikerstrasse aber in neuem Glanz.