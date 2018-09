Präsidenten blicken auf ereignisreiche 125 Jahre zurück

Was waren die wichtigsten Schritte, die der Turnverein in dieser grossen Zeitspanne gemeistert hat?

Reto Meier: Das Wichtigste eines jeden Vereins sind die Mitglieder. Der Verein wandelte sich dank Ihnen vom militärischen Vorkurs zur Freizeitbeschäftigung. Was immer blieb sind die Freude am Sport und die Geselligkeit. Zusammen zu trainieren, zu organisieren und Erfolge zu feiern verbindet und stärkt den Verein.

Was waren die grössten Rückschläge?

In Zeiten der grossen politischen Krisen hatte es auch der Turnverein schwer. Das Vereinsleben erlahmte, da alle Turner in den Militärdienst eingezogen wurden. Der Verein war aber so stark in der Gemeinde verankert, dass die Turner nach ihrer Rückkehr sich wieder dem Verein zuwandten. Es gab wie in jedem Verein Höhen und Tiefen. Solange es Mitglieder hat, die sich für ihn und ihre Vereinskameraden einsetzen, wird er weiter bestehen.

Welche Stellung nimmt der Turnverein heute in der Gemeinde ein?

Der Aktivverein und alle anderen turnenden Vereine bilden ein grosses Angebot für die Wiesendanger. Wer sich sportlich betätigen will, findet seinen Platz in einer der Riegen. Ebenfalls schaffen die Vereine ein Wir-Gefühl. Die Leute kennen sich und setzten sich für einander ein, um die gemeinsame Sache voranzubringen. So tragen die turnenden Vereine massgeblich zum Dorfleben bei.