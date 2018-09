Kirchenpräsident tritt zurück

Rolf Gerber (EVP), seit zwölf Jahren Präsident der Reformierten Kirchenpflege Hinwil, tritt aus gesundheitlichen Gründen per Ende Oktober zurück, wie die Reformierte Kirchenpflege mitteilt. Die Bezirkskirchenpflege habe den Rücktritt genehmigt. Interimsmässig werde Vizepräsidentin Sandra Aeschbacher (parteilos) das Amt übernehmen.

Gerbers Engagement in der Reformierten Kirche ist langjährig. Schon von 1986 bis 1994 sass er als normales Mitglied in der Behörde. 2006 kam er zurück und übernahm gleich deren Präsidium. Zeitgleich ist er seit 2003 Mitglied der Reformierten Kirchensynode, sozusagen dem Parlament der Kantonskirche. Dort gehört der 64-jährige der Evangelisch Kirchlichen Fraktion an.