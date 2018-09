Um alle Voraussetzungen zu erfüllen, die zum vierten Dan berechtigen, sind gemäss Peter Gasser rund 15 Jahre lang tägliche Trainings vonnöten. Zum Vergleich: Grossmeister Chiu Chi Ling spricht von etwa 30‘000 Schülern, die seiner Kung-Fu-Familie angehören. Peter Gasser schätzt, dass nicht mehr als zehn davon den vierten Dan haben. Im November wird er gleich nochmals geehrt. Martin Sewer verleiht seinem Schützling dann den Titel eines Sifu, also eines Meisters.

Bereits über 100 Kinder besuchen seine Schule

Eine wichtige Anforderung an einen Meister ist, dass er eine gut funktionierende Schule führt. «Sonst hat man diesen Titel nicht verdient», erklärt Peter Gasser, der seit eineinhalb Jahren vollzeitlich als Schulleiter amtet. Mittlerweile unterrichtet er im ehemaligen Gebäude der Brauerei Haldengut an der Rychenbergstrasse über 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Regelmässig stellt er in Winterthur auch Kurse und Workshops auf die Beine. So führte Peter Gasser mit seiner Schule in den Sommerferien ein Kids-Camp durch, am diesjährigen Lernfestival am 14. und 15. September ist er ebenfalls mit dabei.

Kung Fu als Lebensschule

Seinen Schülern will Peter Gasser Disziplin, Respekt, Kontrolle, Mut und Aufmerksamkeit – die fünf Grundpfeile seiner Lehre – vermitteln. «Die Kinder sollen bei mir lernen, hart auf konstantem Level zu trainieren. Dafür braucht es einen gewissen Durchhaltewillen, denn im Kung Fu gibt es keine sofortige Bestätigung», sagt der Zürcher. Wenn man lange genug mit dabei sei, mache sich dies bestimmt irgendwann bezahlt. «Aber nicht über den Weg des geringsten Widerstands, der in der heutigen Zeit leider zu oft gesucht wird.»

Peter Gasser versteht Kung Fu als Lebensschule, weil die Kampfkunst auch den Charakter bildet: «Man muss sich mit echten Gegnern auseinandersetzen und kann Probleme nicht verdrängen. Wer dies tut, findet Akzeptanz und Respekt für die anderen Praktizierenden des Kung Fu.» Dabei gilt die Grundregel, die Peter Gasser so gewissenhaft vorzuleben versucht: Übung macht den Meister.