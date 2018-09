Grüningen bekommt eine Calatrava-Brücke

Ein international bekannter Architekt und Ingenieur werde am neuen Umfahrungsprojekt für das Stedtli Grüningen beteiligt sein, hatte der Kanton im Vorfeld angekündigt. Der Kanton hat nicht übertrieben: Santiago Calatrava ist es schliesslich, der am Mittwoch an der Pressekonferenz im Schloss Grüningen neben der Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) sitzt und Auskunft gibt.

Der spanisch-schweizerische Architekt hat unter anderem den neuen Bahnhof Stadelhofen entworfen und gehört zu den bekanntesten europäischen Architekten der Gegenwart. Eine Jury hat nun ihn als Sieger der drei zu einem Studienauftrag eingeladenen Architekten erkoren. Die Linienführung, die schon 2012 festgelegt wurde, führt mit einer Brücke über das Aabachtobel. Calatravas Projektbeschrieb spricht von «einer Stahlkonstruktion mit flach gestrecktem Bogen, die sich durch eine V-förmige Querschnittfigur auszeichne.»

Kritik der ENHK aufgenommen

Die Umfahrung wird von der Kreuzung beim Eingang des heutigen Damms aus östlich des Stedtlis über das Tobel geführt werden. Die nach innen gespreizte Form erlaube es der Brücke dabei einen insgesamt schlankeren Gesamteindruck zu verleihen und den Schattenwurf im Tal zu minimieren. Damit reagiert das Projekt auf die massive Kritik, die die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) 2014 an der geplanten Linienführung geäussert hatte. Damals sprach die ENHK von einer «Verschandelung des unverbauten Tobels».

Die Spannweite der Brücke soll 80 bis 90 Meter betragen und ungefähr 4 Meter tiefer liegen als der heutige Damm. Damit soll sichergestellt werden, dass das Stedtli von «wesentlichen öffentlich zugänglichen Standorten» sichtbar bleibt. Auch der Verlust dieser Sichtbarkeit war 2014 von der ENHK kritisiert worden. Sowohl das Stedtli Grüningen als auch das Aabachtobel gehören zum Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung.

Friedhofsmauer soll erhalten bleiben

Neben der Brücke gehört eine Unterführung zur Umfahrung: Laut Projektstudie soll diese 220 Meter lang sein. Sie wird auf der Stedtliseite des Tobels von der Wetzikerstrasse aus unter der bestehenden Kreuzung und unter Teilen des Friedhofs hindurch führen. Der Übergang zwischen der Brücke und der Unterführung wird sich ungefähr 120 Meter Luftline vom Friedhof entfernt befinden. Die Unterführung wurde gegenüber ursprünglichen Plänen verlängert, die Brücke verkürzt. Das ermöglicht laut Projektbeschrieb den Erhalt der historischen Friedhofsmauer.

Auch die ein weiterer Kritikpunkte der ENHK wirdin Calatravas Studie berücksichtigt: Die Brücke soll weiter westlich als bisher angenommen gebaut werden, damit der Abstand zur Badi und zum Naherholunggebiet grösser ist.

Der bestehende Damm könnte rückgebaut werden, das wird in der Projektstudie als Option genannt. Das Stedtli wird zur autofreien Zone mit Anliegerverkehr.