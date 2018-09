Endspurt für Schreibtalente

Die Deadline naht. Und das nicht nur täglich für die Journalisten, sondern auch für die Schreibtalente, die ihr Können am diesjährigen «Schreibstar» beweisen wollen. Noch bis zum Montag, den 17. September können Schreibbegeisterte ihre Texte zum Thema Tiere einsenden.

Die Zürcher Oberland Medien AG organisiert den Wettbewerb jedes Jahr. Er ist unterteilt in die Kategorien «Erwachsene» und «Newcomer» für 11- bis 16-jährige Autoren. Die besten Geschichten werden in einem Buch veröffentlicht. Eine vierköpfige Jury wählt drei Jungautoren und fünf Erwachsene aus, deren Geschichten am Final-Anlass am 13. Dezember im Stadthofsaal Uster vorgelesen werden. Aus diesen acht Finalisten wird dann per SMS-Voting vor Ort aus jeder Kategorie ein «Schreibstar» gekürt.

Wenig Jungautoren bis jetzt

Bisher sind insgesamt 112 Texte eingetroffen, davon sieben von «Newcomern». Susanna Limata , Projektleiterin des «Schreibstars» hofft nun darauf, dass auf den letzten Drücker noch ein paar junge Leute mehr mitmachen. «Das wäre wirklich schön, denn ich denke, dass die Jungen einen anderen Blickwinkel auf das Thema Tiere haben, der die Bandbreite der Geschichten noch erhöhen würde.»

Die Teilnahmebedingungen:



Umfang: Maximal 5000 Zeichen (inklusive Leerschläge)

Inhalt: Frei wählbar – Hauptsache die Geschichte behandelt ein tierisches Thema

Kategorien: «Erwachsene» und «Newcomer» für 11- bis 16-jährige Autoren

Preisgeld: Es winken Bargeldpreise im Gesamtwert von 3800 Franken

Finale: 13. Dezember 2018 im Stadthofsaal Uster

Buch: Die besten Tiergeschichten erscheinen in einem Buch, das allen Teilnehmern, die am Final-Event im Dezember dabei sind, kostenlos abgegeben wird.

Einsenden: Die Tiergeschichte ist mit vollständigen Adressangaben und dem Alter des Autors bis am 17. September an schreibstar@zol.ch zu schicken.