Empörte Grüninger wegen kryptischer Kircheninfo

Es gehe darum, eine delikate Situation anzuschauen und Fragen zu stellen, erläutert Martin Fischer (EVP), Präsident der Bezirkskirchenpflege Hinwil, den rund 150 Anwesenden zu Beginn den Ablauf des Informationsanlasses in der Kirche Grüningen. Die so zahlreich erschienene Dorfbevölkerung ist hier, um endlich zu erfahren, weshalb die Kirchenpflege offenbar dem Dorfpfarrer Ruedi Steinmann eine Neuorientierung vorschlug und was man ihm konkret vorwirft.