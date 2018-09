Ein Vierteljahrhundert dank eines Wendepunktes

Denn das umgebaute Restaurant habe ihnen endlich die Gastronomie ermöglicht, die sie schon immer machen wollten. Weg vom «Alten», hin zur «gepflegten, zeitgemässen Gastronomie», wie sie es nennen. «Dafür brauchten wir ein neues Ambiente und mehr Platz.»

Unterdessen ist das Restaurant gigantisch. 65 Plätze im Hauptsaal, 45 im Cuatro, also der ehemaligen Metzgerei, 55 im Ronda Verde im ersten Geschoss, 35 an der Bar und 75 auf der Terrasse – das sind insgesamt 275 Plätze. «Vollbesetzung drinnen und draussen könnten wir nicht stemmen», sagt Renate Bräker. «Unsere Küche käme dann nicht mehr nach.» Doch seit dem Umbau und der Vergrösserung ist der «Freihof» ein KMU. Momentan sind 15 Mitarbeiter beschäftigt, die beiden Geschäftsführer inklusive. «Es waren sogar schon bis zu 20», so Renate Bräker.

«Ohne Gäste keinen Freihof.» Ueli Bräker

Dass das Restaurant so gut läuft, hat wohl mit der Leidenschaft der Bräkers zu tun. Sie arbeitet ausschliesslich im Büro, wälzt aber auch Pläne, um das gemeinsame Restaurant zu entwickeln. Er verbringt jeden Tag an der Front, hat sogar seine Arbeit in der Küche aufgegeben, um direkter im Kontakt zu seinen Gästen zu stehen. «Dass wir seit 25 Jahren hier sind, liegt an unseren Gästen. Ohne Gäste keinen Freihof.»

450 Gäste zum Jubiläum

Und ohne Gäste kein Fest. Zum 25-Jahr-Jubiläum lassen sich die Bräkers nicht lumpen. Heute Donnerstag steigt am Abend eine riesige Feier mit Musik, Unterhaltung, Ansprachen und viel Kulinarik. Anfangs Jahr beschloss Ueli Bräker, die Sache durchzuziehen und druckte 450 Tickets. Sie gingen alle weg - ausverkauft. Für die 450 Gäste hat er ein Festzelt auf dem Parkplatz vis-à-vis organisiert. Der Eintrittspreis beträgt 25 Franken. «Ein Stutz pro Jahr - es ist ein Geschenk an unsere Gäste», sagt Bräker. Der letzte Programmpunkt heisst: «Start zu den nächsten 25 Jahren.»

Darauf angesprochen schüttelt Renate Bräker den Kopf. «So lange können wir unmöglich weitermachen.» Das Geschäft zehrt. Ueli Bräker verbringt täglich bis zu 17 Stunden im Restaurant – und das an fünf Tagen pro Woche. «Wer diesen Job machen kann, ist für jeden anderen auch gewappnet», sagt sie. Ueli Bräker erzählt, dass die beiden vor einiger Zeit beschlossen, das Restaurant nur noch fünf- statt sechsmal pro Woche zu öffnen. «Damit hat unsere Woche nur noch zehn statt zwölf Arbeitstage.»

Die Söhne sind nicht in der Gastronomie

Die Bräkers sind nun zwischen anfangs und Mitte 50. In ihrem Restaurant steckt viel selbst investiertes Geld. Sie wollen nicht daran denken, wie es nach ihnen weitergehen soll. Denn ihre beiden Söhne, Lukas und Manuel, haben nicht den Weg in die Gastronomie gewählt. Der jüngere, Manuel, hilft zwar regelmässig aus. «Ich interessiere mich auch durchaus für die Gastronomie», sagt er. Selbst eine Restaurantübernahme schliesst er nicht aus. Doch momentan arbeite er als Verkaufsberater in einem ansässigen Baustoffhandel – und das gefalle ihm auch. Sein Vater meint dazu: «Umsatteln kann man natürlich immer.» Dass jemand von extern das Restaurant übernehmen kann, glauben die beiden nicht. «Das wäre extrem teuer – und einem Einsteiger in die Gastronomie schiessen die Banken keinen Rappen vor.»

«Wir müssen bald damit beginnen, sonst ist es für mich zu spät.» Ueli Bräker

Für den Moment müssen sich die beiden diesen Fragen noch nicht stellen. Sie können sogar noch neue Projekte wälzen. «Einen Raum im Keller haben wir vor Jahren zur Bar umfunktioniert. Aber die Einrichtung ist immer noch relativ provisorisch. Das wollen wir ändern», sagt Renate Bräker. Und ihr Mann spricht von einem ganz neuen Gastrokonzept, das er im Kopf hat. Verraten will er es nicht. Sohn Manuel sagt: «Sonst klaut es jemand.» Und sein Vater fügt an: «Aber wir müssen bald mal damit beginnen, sonst ist es zu spät für mich.» Sein Sohn grinst verschmitzt. Ein Teil seines Herzens scheint in diesem Restaurant zu stecken. Hier, wo er seine Kindheit verbracht hat. Wie schon seine Mutter. Und deren Vater. Der Hinwiler Freihof, darüber sind sich die drei einig, hätte noch viele weitere Generationen verdient.