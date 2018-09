Wird ein Schutzraum zur Herberge umgebaut?

Die Stadt Uster verfüge mit Ausnahme der Zivilschutzanlage Pünt und dem privaten Pfadiheim über keine zweckmässigen und kostengünstigen Übernachtungsmöglichkeiten für Sport-, Kultur- und Jugendvereine. Dies stellt der Stadtrat in einer Weisung fest, die am Montag nebst neun anderen Themen an der Gemeinderatssitzung traktandiert ist. «Die meisten der zahlreichen Anfragen von Vereinen und Wettkampforganisatoren für preisgünstige Übernachtungsmöglichkeiten müssen daher heute negativ beantwortet werden», heisst es.