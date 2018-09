Westschweizerin will einen Zero-Waste-Laden in Uster eröffnen

Wenn Sara Gallo einen Kaffee bestellt, dann will sie ihn nur in der Tasse serviert bekommen. Die 28-jährige Genferin erachtet einen Becher als unnötig, «das produziert zu viel Abfall». Diese Denkweise, die Gallo durch ihren Alltag begleitet, will sie nun nach Uster bringen: Gallo möchte einen Laden im Zentrum eröffnen, in dem unverpackte Produkte verkauft werden.