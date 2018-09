Was passiert wenn man in einem Dorf aufwächst

Livia Kozma und Milena Costanzo sind in Seuzach aufgewachsen und haben sich dadurch kennengelernt. «Das passiert eben, wenn man in einem Dorf lebt», scherzt die 25-jährige Livia Kozma. Heute leben sie beide in Winterthur. Doch auch neben ihrem Wohnort gibt es einiges, was die Freundinnen verbindet. «Wir besuchen dieselben Konzerte, haben einen gemeinsamen Freundeskreis und machen auch sonst einfach viel zusammen», erzählt die 22-jährige Milena Costanzo.



Die gemeinsame Zeit verbringen sie meistens plaudernd, auch mal schweigend, aber immer unbeschwert miteinander. «Ich schätze es, dass wir uns nicht verstellen müssen, sondern einfach echt sein können», sagt Livia Kozma. Auf dem Balkon von Milena Costanzo gönnen sie sich gerne einmal etwas Rotwein und sinnieren über das Leben.