Vom Industriegebiet zum Freizeit-Hotspot

Bereits die Schienen am Boden verraten es, hier ist früher einmal ein Strassenbähnchen gefahren. Das Portierhäuschen zur Linken und das Radwerk zur Rechten, sie bilden das Eingangstor zum Lagerplatz, der mein heutiges Ziel ist. Bereits hier sind einige Leute anzutreffen. Ob zu zweit oder alleine, gemütlich sitzen die Winterthurer mit ihren Kaffees und Limos in der Sonne. Ich betrete das kleine runde Portierhäuschen, das heute ein schmuckes Bistro beherbergt. Freundlich werde ich gleich begrüsst und nach meinen Wünschen gefragt. Nein, heute kein kühles Getränk für mich. Viel lieber möchte ich wissen, was der junge Kellner am Lagerplatz besonders schätzt.