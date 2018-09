Monstertruck, Autos und Flieger lockten rund 5000 Besucher an

Am Sonntag gab es in Hittnau keinen Regen, doch es war ungewohnt kühl mit Bise. Rund 3000 Personen nahmen am zweiten Tag der Oldtimerclassic teil. Die tiefe Wolkenbasis erlaubte jedoch keine Kunstflugvorführungen. Dies schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung.

Dennoch habe reger Flugbetrieb geherrscht mit verschiedenen Kleinflugzeugen, Helikoptern, einem Gyrokopter und zwei Antonov-2. 220 Flugbewegungen von 18 verschiedene Flugzeugtypen auf dem «Hittnau International Airport» vermeldete der Flugverkehrsleiter, schreiben die Organisatoren weiter. Getoppt worden sei der Flugbetrieb der Veranstaltung von einem Überflug der PC7-Staffel und ein paar Überflügen eines Hunter MK58.

Drifter, Classic Cars und Ferraris

Auf der Rundstrecke hätten die Drifter für Furore gesorgt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der riesengrosse Monster-Truck wurde auf seinem Standplatz beim Festzelt und in Aktion bestaunt. Die anderen Fahrzeuge, Classic Cars, Swiss Legend Cars, Autocross, Formel-Rennwagen, Motorräder und Gespanne konnten bei ihren Demonstrationsfahrten auf der trockenen Strasse Gas geben. Im Korso zeigten sich von Traktor bis Ferrari alle Arten von Fahrzeuge. Wie die Veranstalter bedauern, habe das Wetter 2018 nicht mitgemacht, dennoch habe man alles gegeben.

Der Anlass fand vergangenes Wochenende von Samstag bis Sonntag statt. Insgesamt nahmen rund 5'000 Besucher teil.

Unsere Redaktorin Talina Steinmetz flog während dem Anlass mit einem 39 Jahre alten Doppeldecker über das Oberland: