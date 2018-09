Langjähriger Winterthurer Stadtpräsident Urs Widmer gestorben

24 Jahre lang war er Stadtpräsident von Winterthur: Urs Widmer amtete von 1966 bis 1990 und brachte beispielsweise das neue Stadttheater allen Widerständen zum Trotz durch. Wie der «Landbote» berichtet, ist er nun am vergangenen Sonntag im Spital gestorben. Er wurde 90 Jahre alt und hinterlässt vier Kinder und zwölf Enkelkinder. Seine Frau Anne-Marie starb bereits im Oktober 2000.

Volksnaher Stapi

Widmer war der dritte Sohn von Hans und Hanna Widmer und wurde am 20. Dezember 1927 geboren. Ab 1934 ging er in Töss zur Schule. Sein Vater war ab 1930 ebenfalls Stadtpräsident von Winterthur, bis er 1939 starb. Urs Widmer schloss 1950 das Studium als Bauingenieur an der ETH Zürich ab und arbeitete anschliessend bei Geilinger und Cie. in Winterthur, von wo aus er diverse Stellen antrat, bevor er dann 1966 in die Fussstapfen seines Vaters trat und von den Winterthurern als Stadtpräsident gewählt wurde.

Widmer galt als volksnaher Stapi, der in den Hochkonjunktur-Jahren die Stadt «mit sicherer Hand geführt hat», wie es auf winterthur-glossar.ch heisst. Diese Seite wurde 2006 von Widmer ins Leben gerufen. (Top Online)