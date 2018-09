Landwirte können Greifensee-Wasser wieder selber beziehen

Die Feuerwehr der Stadt Uster hatte am 25. Juli wegen der anhaltenden starken Trockenheit in Riedikon eine Wasserentnahmestelle eingerichtet. Dies war möglich, weil der Kanton den Gemeinden zunächst für 30 Tage die Kompetenz abgetreten hatte, über die Entnahme von Wasser aus Gewässern zu entscheiden. In der Folge machten zwölf Ustermer Landwirte von der Möglichkeit Gebrauch, zu zwei Zeiten am Tag in Riedikon Wasser für die Bewässerung ihrer Felder zu beziehen. Insgesamt sind dort über 8200 Kubikmeter Wasser abgegeben worden.