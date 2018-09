Sarah Scheidegger ist Schneiderin, Therapeutin und alleinerziehende Mutter eines Sohnes. Das Leben legte ihr schon einige Stolpersteine in den Weg. Doch die Powerfrau liess sich nicht aufhalten. Im Hagmann-Areal in Seen hat sie sich ihre eigene Kreativoase geschaffen und stellt dort ihre selbst geschneiderte Mode aus. Zusätzlich möchte sie ihr kreatives Schaffen mit einem Therapieangebot ergänzen.



Aus Wut etwas Positives machen



Ein Blick zurück. Ganz freiwillig hat sich die 42-Jährige nicht verselbstständigt. «Mir wurde eine sehr unfreundliche Kündigung in die Hand gedrückt», erzählt sie. Die gelernte Schneiderin arbeitete als Reinigungskraft und hatte eine Teilzeitstelle bei einem Hauswartunternehmen. «Aus wirtschaftlichen Gründen müssen wir Ihnen leider künden», hiess es in dem Schreiben von ihrem damaligen Arbeitgeber.



Nebenbei putzte sie auch in Privathaushalten. «Ich habe diese Arbeit reduziert, mit der Idee, mehr Zeit für meine Herzensaufgaben, das Schneidern und die Therapie, zu haben», sagt sie. Dann habe sie zeitgleich die Kündigung erhalten und stand mit leeren Händen da. «Ich war unglaublich wütend.» Doch davon wollte sie sich nicht unterkriegen lassen. «Ich dachte mir: Danke für dieses Geschenk, jetzt kommt meine Zeit zurück.»



Also beschloss sie, sich ihrer Leidenschaft fürs Nähen und Schneidern zu widmen. Sie kreierte ihre eigene Marke mit dem Name «seltsam». «Für mich hat das Wort seltsam eine positive Bedeutung.» Während es bei einigen Leuten negative Assoziationen auslöse, denke sie dabei an Einzigartigkeit. «Dieses Spezielle möchte ich mit meiner Mode ausdrücken.»



«Es hatte nie genug Platz»



Auch während ihrer Zeit als Reinigungskraft sei ihre Nähmaschine nie ganz still gestanden. «Nähen war stets ein wichtiger Teil meines Lebens.» Am liebsten würde sie nichts anderes tun, als den ganzen Tag lang einfach hinter ihrer Nähmaschine zu sitzen und Mode zu kreieren. «Es hatte aber nie genug Platz in meinem Leben, neben all dem, was sonst noch war.» Vor allem als Alleinerziehende habe sie wenig Unterstützung erhalten, sagt sie. Doch nun sei ihr Sohn in einem Alter, wo er auch mal alleine zu Hause bleiben könne.