Es passt auf den Millimeter genau

Sanierung der Forchstrasse

Direkt nach Abschluss der Arbeiten der Forchbahn wird das Tiefbauamt des Kantons Zürich ab Montag, 3. September, den Strassenverlauf, der wegen der Bauarbeiten an der Haltestelle verlegt wurde, wieder zurückversetzen und die neue Fussgängerinsel realisieren. Dabei wird gleichzeitig die Forchstrasse saniert. «Das kantonale Tiefbauamt erneuert an der Forchstrasse in Egg, beim Abschnitt Meilenerstrasse bis Rällikerstrasse, den Fahrbahnbelag, die Randsteine, die Beleuchtung sowie Teile der Entwässerungsleitungen», heisst es in einer Mitteilung des Tiefbauamts. Die Bauarbeiten würden voraussichtlich bis Mitte Oktober dauern.