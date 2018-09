Engagement für Kinder mit seltener Diagnose

Lunchtalk-Moderator Stefan Nägeli präsentierte seinen Gast mit den Worten «eine Unternehmerin, die das Herz am rechten Fleck hat.» Die Unternehmerin heisst Manuela Stier und ist Geschäftsleiterin des «Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten». In der Schweiz seien rund 350‘000 Kinder betroffen, sagte die Ustermerin. «Damit ist es wohl selbstredend, dass seltene Krankheiten leider nicht selten sind, wie fälschlicherweise oft angenommen wird.» Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Kindern und deren Eltern zu helfen. Aus medizinischer Sicht spricht man dann von einer seltenen Krankheit, wenn von 2000 Personen eine erkrankt ist.

Wenig Interesse bei Pharma-Firmen

Und wenn so wenige Menschen betroffen sind sei es nahe liegend, dass die Pharmaindustrie wenig in die Forschung investiere, konstatierte Moderator Nägeli. Darauf betont Stier, dass es weltweit rund 6000 solche seltenen Krankheiten gebe und davon nur etwa fünf Prozent erforscht seien. Für die Unternehmerin Stier ist das mangelnde Interesse für die Entwicklung neuer Therapien nachvollziehbar: «Wir möchten die Pharma-Konzerne jedoch nicht kritisieren. Unsere Bemühungen in Sachen Sensibilisierung der letzten Jahre sind bei den Firmen angekommen.»